Regisseur Philippe Besson ist begeistert von seinem Ensemble und dem brandaktuellen Stück „Fracking Fot Future“. Foto: Stephan Schaar up-down up-down Landestheater Schleswig-Holstein Premiere in Schleswig: Philippe Bessons „Fracking For Future“ greift die aktuellen Krisen-Themen auf Von Stephan Schaar | 22.11.2022, 17:28 Uhr

Am Samstag, 26. November, feiert im Slesvighus in Schleswig mit „Fracking For Future“ ein brandaktuelles Stück seine Premiere. In der satirischen Komödie geht es um die Klimakrise, Energiekonzerne und zivilen Ungehorsam. Regisseur Philippe Besson erklärt im SHZ-Interview, was ihn an dem Stück reizt und weshalb man es gesehen haben muss.