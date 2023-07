Verschiedene Module, große Fenster, Ziegelfassade: Mit diesem Entwurf eines neuen Schleswiger Bürgerforums konnte der Hamburger Architekt Frank Birwe die Jury überzeugen. Foto: Frank Birwe/kbnk Architekten up-down up-down Innenstadtsanierung Parkhaus und Bürgerforum: So soll Schleswigs neue Mitte aussehen Von Sven Windmann | 11.07.2023, 18:39 Uhr

90 Büros aus dem In- und Ausland haben sich an einem Realisierungswettbewerb für ein neues Schleswiger Bürgerforum mit Parkhaus beworben. Den Zuschlag hat der Entwurf eines Architekten aus Hamburg bekommen. In vier bis fünf Jahren soll der Bereich um den Zob nun endlich ein völlig neues Gesicht bekommen.