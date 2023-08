Frustrierte Autofahrer Kampf um Parkplätze: Stadt Schleswig will Bahnhofsumfeld neu gestalten Von Marcel Nass | 08.08.2023, 13:59 Uhr Die Parkplätze neben dem Toilettencontainer in der Bahnhofstraße sind in der Regel immer voll ausgelastet. Foto: Marcel Nass up-down up-down

Besonders zur Mittagszeit sind die wenigen Parkplätze in der Bahnhofstraße oder an der Straße „Karpfenteich“ in der Regel komplett ausgelastet.