Trotz Sperrung: Das obere Parkdeck im Parkhaus am Capitolplatz ist gut besucht. Viele haben ein Knöllchen hinter dem Scheibenwischer kleben. Foto: Martin Engelbert up-down up-down Parkhaus am Schwarzen Weg Parkdecks in Schleswig gesperrt, doch einige Autofahrer ignorieren das Verbot – und müssen Strafe zahlen Von Martin Engelbert | 13.12.2022, 15:14 Uhr

Die Stadt Schleswig hat die obersten Parkdecks im Parkhaus am Capitolplatz gesperrt. Doch längst nicht alle Autofahrer halten sich an das Verbot. Dafür gibt es Knöllchen, die es in sich haben.