Elf Konzerte in St. Petri Orgelsommer im Schleswiger Dom: Von festlicher Musik bis zum Popcorn-Rock Von Sven Windmann | 10.07.2023, 17:04 Uhr

Am Mittwoch startet im Schleswiger Dom der diesjährige Orgelsommer. Anlässlich des 60. Geburstages der großen Marcussen-Schuke-Orgel hat Domorganistin Mahela Reichstatt ein buntes Programm zusammengestellt. An einem Abend ist sogar Tanzen in Lounge-Atmosphäre ausdrücklich erlaubt.