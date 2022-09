Imposante Kulisse: So sah es beim Nospa-Open-Air 2019 aus. Damals traten Santiano auf. Foto: Marcus Dewanger up-down up-down Museumsinsel Schloss Gottorf Mit Robin Schulz und Johannes Oerding: Mehr als 10.000 Besucher beim Nospa-Open-Air 2022 in Schleswig erwartet Von Julian Heldt | 13.09.2022, 11:33 Uhr

DJ Robin Schulz am Samstag, Johannes Oerding am Sonntag: Die Nospa holt am Wochenende die großen Stars nach Schleswig. Und es gibt sogar noch Karten.