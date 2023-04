Storchenweibchen Else ist zurück aus Afrika und hat gleich mehrere Verehrer. Foto: Doris Ambrosius up-down up-down Verfolgung der Reiserouten mit Sendern Norderbrarup: Wenn zwei Störche um ein Weibchen buhlen Von Doris Ambrosius | 14.04.2023, 12:21 Uhr

Im Storchennest in Norderbrarup richtet es sich das Weibchen Else gerade ein. Sie ist aus dem Sudan zurückgekehrt, ihr Partner inzwischen immerhin in Berlin. Doch trotzdem ist Else nicht allein.