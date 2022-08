Die Sterne (im Pelzmantel: Frank Spilker) spielen Sonnabend auf der Schleibühne. FOTO: Brigitta Jahn up-down up-down 12 Tage Festival auf den Königswiesen Das Norden-Festival 2022 beginnt: „Die Sterne“ in Schleswig Von Joachim Pohl | 23.08.2022, 17:58 Uhr

Das vierte Norden-Festival startet am Donnerstag um 18.15 Uhr direkt am Schlei-Ufer neben dem Luisenbad. Das erwartet die Besucher am ersten Wochenende.