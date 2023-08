Das zweite Wochenende des fünften Norden-Festivals bringt wieder eine große Bandbreite an Musik, Literatur, Film, Artistik, Clownerie und Aktivitäten auf die Königswiesen. Gleich am Donnerstag gibt es jungen Indiepop mit der Band „North West“ aus Leer, Soulpop mit der Sängerin Joy Bogat und eine wilde tanzbare Mischung mit der Berliner Band „Make a Move“. Beim neuen Format „Nordic Talking“ ist der SPD-Fraktionsvorsitzende im Kieler Landtag, Thomas Losse-Müller, zu Gast.

Heiß, laut und heftig dürfte es beim Auftritt von „Make a Move" werden. Foto: Jona Freigang

Am Freitag, 1. September, ist wieder einmal Domschultag auf dem Norden-Festival: Von 14.30 bis 17 Uhr gestalten Lehrerteam und Schülerschaft das gesamte Programm mit Musik, Theater, Workshops, Kunst und Action. Der Autor Steffen Trumpf beleuchtet die Fußball-Leidenschaft der Menschen auf den Färöern. Die „Latvian Blues Band“ ist eine Institution in Lettland und zeigt, wie man im Baltikum den Blues spielt. Das niederländische Duo „Pop-Up!“ bespielt mit seiner skurrilen Show in ständig neuen Rollen die Manege im Park.

Schön schräg: Skurille Typen, witzige Geschichten: das Duo „Pop-Up!" aus den Niederlanden. Foto: Norden-Festival

Kinderchor „Tiny Wolves“ und DJ Say Clap

Der Sonnabend ist vollgepackt mit Programm. Der 60-köpfige Kinderchor „Tiny Wolves“ singt schon am Nachmittag, gefolgt von der vierköpfigen Leipziger Band „Bube“ mit neuem Pop.

Der Isländer Svavar Knútur Foto: Baldur Kristjansson

Der Isländer Svavar Knútur mit seiner Gitarre und seinen Songs hat schon Kultstatus im Norden, und Kinder können sich am Sonnabend von den wundersamen Fluggeräten „Buzzz“ mit flatternden Libellenflügeln über das Gelände kutschieren lassen. Highlight des Tages ist am Abend der Auftritt von „Michelle David & the True Tones“ mit einer Mischung aus Soul, Gospel, Blues und Jazz. Wer dann noch nicht genug hat, kann vor der Gartenbühne zu den Beats von DJ Say Clap die Gliedmaßen schütteln.

Der Sonntag wird dann etwas ruhiger. Die Autorin Laura Cwiertnia erzählt eine etwas andere Migrationsgeschichte, und Marcel Krüger liest aus seinem Island-Buch. Headliner auf der großen Bühne ist am Abend die Ethnopop-Band „Tautumeitas“, bestehend aus sechs Frauen aus Lettland. In der Manege im Park wechselt sich das Duo „Kofferzirkus“ mit dem „Circus Helsinki“ ab.

Kinderbereich „Lüttland“

Erstmals in diesem Jahr sind alle Fachbereiche der Stadt Schleswig mit einer eigenen Hütte im Kinderbereich „Lüttland“ vertreten. In Hütte 38 ist am Sonnabend und Sonntag von 14 bis 17 Uhr die Kulturkooperation „KultiVIERT“ mit dem Stadtmuseum, der Stadtbücherei, dem Jugendzentrum und der Volkshochschule vertreten. Kinder dürfen sich dort künstlerisch am Linoldruck probieren und in neue (Vorlese)-Welten eintauchen.

Verkehrssicherheit, Radfahren und Stadtradeln

Am Freitag werden von 17 bis 20 Uhr die Themen Verkehrssicherheit, Radfahren und Stadtradeln spielerisch in und vor der Hütte vorgestellt. Wieder dabei ist auch Norden-Dauergast Oliver Lück am Freitag und Sonnabend, unter anderem mit einem Bulli-Workshop, und am Sonnabend der Autor Max Richard Lehmann mit seinem Buch „Sylter Welle“.

Nach dem teilweise verregneten Auftakt am vergangenen Wochenende sind die Wetteraussichten auf Teil zwei deutlich besser. Lediglich für Donnerstag wird etwas Regen vorausgesagt, der Rest des Wochenendes soll trocken und überwiegend sonnig werden.