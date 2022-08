Darf so nicht stehen bleiben: Die „Schlei-Bühne“ des Norden-Festivals mit ihrem markanten Zeltdach. Foto: Sven Windmann up-down up-down Ersatzkonstruktion muss her Norden-Festival 2022 in Schleswig: Keine Genehmigung für die Hauptbühne Von Sven Windmann | 29.08.2022, 12:42 Uhr

Am vergangenen Wochenende wurde improvisiert, jetzt muss eine neue Lösung her: Wegen einer fehlenden Brandschutzzulassung muss die Bühne am Luisenbad abgebaut und durch eine andere ersetzt werden.