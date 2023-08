Zwölf Tage lang hat das Team um die Organisatoren Marno Happ und Manfred Pakusius geschraubt, gesägt und aufgebaut. Genau so lange wie die Aufbauarbeiten gedauert haben, dauert auch das Festival an. An insgesamt zwölf Tagen gibt es stimmungsvolle Kunst und Kultur sowie fulminante Lichtinstallationen am Luisenbad zu bestaunen.

Trotz des aufziehenden Regens hatten hunderte Gäste den Weg auf das Festivalgeländes gefunden. Für ihre Tapferkeit unter den mitgebrachten Regenschirmen und Kapuzen wurden sie vor der großen Bühne mit einem Ohrenschmaus des Schleswiger Chores „Chorcolores“ belohnt, der musikalisch mit Interpretationen von Alan Walker, David Guetta und Fury in the Slaughterhouse ein wenig Licht an die regentrübe Szenerie zauberte.

Der Chor „Chorcolores" stimmte ein buntes Musikprogramm an. Foto: Sebastian Iwersen

Festival mittlerweile weithin bekannt

Die offizielle Eröffnung übernahmen Schleswigs Bürgermeister Stephan Dose und die Innenministerin des Landes, Sabine Sütterlin-Waack. Beide lobten die Strahlkraft des Festivals, die mittlerweile weit über Schleswig hinaus reiche. „Man sieht hier immer Menschen mit einem Lächeln auf dem Gesicht“, freute sich Bürgermeister Dose.

Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack und Bürgermeister Stephan Dose übernahmen die offizielle Eröffnung. Foto: Sebastian Iwersen

Auch die Organisatoren selbst ergriffen das Wort und blickten sowohl zurück als auch nach vorne. Viele kleine Änderungen und Verbesserungen sollen das Festival zu einem noch besseren Erlebnis für die mehreren tausend erwarteten Besucher während der Veranstaltungstage machen.

Lichtinstallationen erzeugen besondere Stimmung

Neben Auftritten von Musikern und Künstlern verzaubern auch die Lichtinstallationen die Besucher. Sie finden sich in den verschiedensten Formen und Farben rund um den Schlei-Strand und leuchten ab Einbruch der Dunkelheit in bunten Farben. „Das Licht ist die DNA des Festivals“, bestätigte Organisator Marno Happ. Auch bei Tageslicht gab es schon einen Vorgeschmack darauf. Die auf Stelzen laufenden und damit übergroßen Artisten von „Stelzen-Art“ sorgten mit ihren beleuchteten Gewändern für Staunen bei den Zuschauern.

Zahlreiche Lichtinstallationen und Lichteffekte tauchen das Gelände in bunte Farbenpracht. Foto: Sebastian Iwersen

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt - und das vor allem mit regionalen Spezialitäten und Zutaten. Neben Klassikern wie Burgern und Pizza gibt es auch eine „Wikingerbratwurst“.

Das „Norden-Festival“ hat neben dieser Woche auch in den kommenden beiden Wochen jeweils von Donnerstags bis Sonntags geöffnet. Das Programm des Festivals ist auf der Internetseite des Veranstalters unter norden-festival.com abrufbar.