Vorverkaufsstart Norden Festival 2023: Riesiger Ansturm auf die Early-Bird-Tickets in Schleswig Von Benjamin Nolte | 07.09.2022, 09:12 Uhr

Das Norden Festival in Schleswig ist noch nicht vorbei, da beginnen die Besucher schon mit der Planung für den nächsten Sommer. Am Mittwoch begann in der Innenstadt der Vorverkauf der limitierten Early-Bird-Tickets. shz.de war vor Ort, um herauszufinden, wie viele Tickets schon weg sind.