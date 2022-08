Die Gäste kamen in Scharen zum Norden-Festival am Schleiufer in Schleswig und genossen die entspannte Atmosphäre und das bunte Programm. Foto: Marcus Dewanger up-down up-down Norden-Festival 2022 in Schleswig Besucherrekord vor der Hauptbühne: Alle wollten „Die Sterne“ sehen Von Schleswiger Nachrichten | 28.08.2022, 14:30 Uhr

Die musikalische Mischung und das bunte Programm beim Norden-Festival kommt beim Publikum gut an – es kam am ersten Wochenende in Scharen auf die Schleswiger Königswiesen. Der Sonntag klingt mit einem Konzert von La Mano Letal aus. Am nächsten Donnerstag geht es dann weiter.