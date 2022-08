Sie setzten einen optischen Höhepunkt am Eröffnungstag des Norden-Festivals: Die Stelzenläufer Oakleaf kamen als Fisch, Seestern und Qualle (im Bild) verkleidet. FOTO: Marcus Dewanger up-down up-down Norden-Festival 2022 in Schleswig Bühne frei für Musik, Kunst und Shows am Schlei-Ufer Von Joachim Pohl | 25.08.2022, 20:17 Uhr

Zum vierten Mal startete am Donnerstag das Norden-Festival am Schleiufer. An drei Wochenenden erwartet die Besucher jeweils vier Tage lang ein buntes Programm mit Musik, Kunst und Artistik.