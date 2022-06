FOTO: Entwürfe © ppp architekten + stadtplaner Umbau der „Heimat“ auf der Freiheit Ein neues Kulturhaus für Schleswig: Wie positioniert sich die CDU im Finanzausschuss? Von Sven Windmann | 13.06.2022, 15:53 Uhr

Der Kulturausschuss hatte am 1. Juni bereits grünes Licht gegeben. Bevor die Ratsversammlung nun in der nächsten Woche ein endgültiges Ja zum Umbau der „Heimat“ aussprechen könnte, befasst sich am Dienstag noch einmal der Finanzausschuss mit den Kosten des Millionen-Projektes.