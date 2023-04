Pastorin Henrike Koberg, Pastor Kai Hansen, Bürgermeister Frank Ameis, Peter Seemann (E-Car-Sharing Busdorf), Vorsitzender Kirchengemeinde Reinhard Nehrdich und Günter Blacha. (Von links) Foto: Christina Weiß up-down up-down Busdorf/Fahrdorf Neuer Fahrrad- und E-Auto-Verleih bei der Kirchengemeinde Haddeby Von Christina Weiß | 05.04.2023, 21:08 Uhr

Umwelt- und Klimaschutz bewegt die Kirchengemeinde in Haddeby: An beiden Gemeindehäusern in Busdorf und Fahrdorf können nun ab sofort Elektro-Fahrräder in verschiedenen Größen und Lastenräder ausgeliehen werden, allesamt E-Bikes.