Mit Details des Kunstwerks Neuer Band widmet sich der Faszination des Bordesholmer Altars im Schleswiger Dom Von Joachim Pohl | 16.08.2023, 15:35 Uhr Neues Buch vor altem Altar: Constanze Köster, Thorsten Sadowsky, Christiana Lasch-Pittkowski, Uta Kuhl und Gothard Magaard (v.l.). Foto: Wolfgang Pittkowski up-down up-down

Die Fotos in dem neuen Werk zeigen, was der Husumer Bilderschnitzer Hans Brüggemann in den sieben Jahren bis 1521 geleistet hat.