Helios Klinikum Schleswig Neue einjährige Ausbildung ermöglicht den Quereinstieg in die Pflege Von Frauke Bühmann | 14.08.2023, 13:49 Uhr Mareike Kusch und Bildungszentrumsleiterin Anette Dubberke am anatomischen Skelett (v.li). Foto: Frauke Bühmann

Vor Kurzem haben zwölf Absolventen ihre einjährige Pflegehelfer-Ausbildung am Helios Bildungszentrum bestanden. Was neu an dieser Ausbildung ist und welche Karrierewege sie ermöglicht.