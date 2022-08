FOTO: Sven Windmann 90 weitere Kita-Plätze Schleswig: Neue Kita auf dem Helios-Gelände eröffnet im September Von Sven Windmann | 15.08.2022, 17:40 Uhr

In zwei Wochen zieht neues Leben in die ehemalige Zentralküche auf dem Schleswiger Krankenhaus-Areal am Stadtfeld. Die neue Kita, die dort entstanden ist, unterscheidet sich sowohl bei den Öffnungszeiten als auch bei der Zusammensetzung der Gruppen von den anderen Kindergärten in der Stadt.