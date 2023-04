Der Inspekteur der Luftwaffe, Generalleutnant Ingo Gerhartz, auf dem Flughafen Köln/Bonn vor der A400M, die extra für die Übung und den aktuellen Besuch in den USA am Heck foliert wurde. Auf der anderen Seite sieht man die US-Flagge. Foto: Sven Windmann up-down up-down „Air Defender 2023“ Nato-Luftwaffenübung in Jagel und Hohn: „Die Message dahinter ist kristallklar!“ Von Sven Windmann | 05.04.2023, 06:00 Uhr

Die Vorbereitungen für die größte Nato-Luftverlegungsübung aller Zeiten gehen in die Endphase. Zurzeit finden letzte Gespräche mit Vertretern der US-Army in Washington statt. Dabei richtet der Inspekteur der Luftwaffe, Generalleutnant Ingo Gerhartz, klare Worte in Richtung Russland - und machte sich auch für einen langfristigen Erhalt des Flugplatzes Hohn stark.