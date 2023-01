Haben offenbar einen Weg gefunden, um künftig miteinander zu arbeiten: Spitzenkandidat Bernd Barz und die SSW-Ortsvorsitzende Kirsten Nielsen. Foto: Metzger/Flensborg Avis up-down up-down „Auf sachliche Ebene besinnen“ Nach Streit: So geht es weiter beim SSW in Schleswig Von Sven Windmann | 23.01.2023, 16:49 Uhr

Nach dem Zoff in den eigenen Reihen will Bernd Barz nun doch als Spitzenkandidat der Partei in Schleswig bei der Kommunalwahl antreten. Man müsse „ja nicht heiraten“, sagt er mit Blick auf seine Mitstreiter.