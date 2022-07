Flensburg hat sie schon: Wäre ein E-Roller-Verleih auch in Schleswig denkbar. FOTO: Victoria Lippmann up-down up-down Abgelegener Bahnhof, wenige Taxis, kein Stadt-Rad Mobilität in Schleswig: Wäre ein E-Scooter-Verleih etwas für die Schlei-Stadt? Von Marle Liebelt | 22.07.2022, 15:28 Uhr

Wir haben mit dem E-Scooter-Verleiher Tier über ein Angebot in Städten wie Schleswig gesprochen. Neben Flensburg, bietet das Unternehmen nämlich auch E-Scooter in weitaus kleineren Städten an. Wäre das auch was für Schleswig?