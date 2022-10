Die Bundespolizisten am Schleswiger Bahnhof staunten nicht schlecht, als sie einen Mann mit Joint im Mund in der einfahrenden Regionalbahn sahen. Foto: Carsten Rehder up-down up-down Bahnhof Schleswig Mit Joint im Mund in der Bahn: Mann von Bundespolizei festgenommen Von Schleswiger Nachrichten | 20.10.2022, 10:19 Uhr

Ein per Haftbefehl gesuchter Mann wurde am Schleswiger Bahnhof festgenommen, weil er mit einem Joint im Mund aus der Bahn ausstieg und so den Bundespolizisten aufgefallen war. Bei einer Durchsuchung wurden weitere Drogen gefunden.