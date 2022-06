FOTO: Biographisches Lexikon hervorragender Ärzte (1901) Schleswiger Köpfe Max Salomon und sein Kampf gegen die Tuberkulose Von Bernd Philipsen | 20.06.2022, 10:40 Uhr

Der in Schleswig geborene Arzt Max Salomon (1837-1912) gründete den „Verein für Kinderheilstätten an deutschen Seeküsten“, der unter anderem ein Haus in Wyk auf Föhr betrieb.