Schwarzer Schimmel unter der Tapete: Laut Gesundheitsamt sollte dieser Raum nicht mehr betreten werden. Foto: Stephan Schaar up-down up-down Altbauten in Schleswig Schwarzer Schimmel und kaputte Fenster: Welche Rechte haben Mieter? Von Stephan Schaar | 08.12.2022, 14:46 Uhr

Manche Wohnungen in Schleswig sind in einem ungesunden, maroden Zustand. Undichte Fenster, rissige Mauern und schwarzer Schimmel unter den Tapeten. Was können Mieter tun, wenn der Vermieter sich nicht ausreichend kümmert und keine Mängel beseitigt?