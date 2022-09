Graffiti und Schmierereien gehören unter anderem zu den Mängeln, die Bürger der Stadtverwaltung melden können. Foto: Marcel Nass up-down up-down Zwei Jahre nach der Einführung Mängelmelder in Schleswig: Nicht jede Meldung kann von der Stadt bearbeitet werden Von Marcel Nass | 14.09.2022, 16:21 Uhr

Der Mängelmelder der Stadtverwaltung wird von den Bürgern in der Schleistadt gut genutzt. Straßenschäden werden am häufigsten gemeldet. Andere Probleme können jedoch nicht so schnell beseitigt werden.