Ibrahim Arslan (links) teilte mit Schülern der Lornsenschule seine Erfahrungen zum Mordanschlag in Mölln 1992. Foto: Marcel Nass up-down up-down Lornsenschule Schleswig Ibrahim Arslan hat den Mordanschlag in Mölln überlebt – und regt viele Schüler zum Nachdenken an Von Marcel Nass | 19.03.2023, 16:47 Uhr

Als sieben Jahre altes Kind hat Ibrahim Arslan den rassistischen Mordanschlag in Mölln 1992 überlebt. Heute leistet er Aufklärungsarbeit und besucht Schulen. In der Lornsenschule in Schleswig hat der Besuch von Arslan viele Schüler bewegt.