Jonas Kähler und Tarik Pahlenkemper Junge Grüne in Schleswig: Der schwierige Spagat zwischen Lokalpolitik, Beruf und Familie Von Sven Windmann | 13.02.2023, 19:00 Uhr

Als sie vor fünf Jahren in die Schleswiger Ratsversammlung einzogen, waren Jonas Kähler und Tarik Pahlenkemper Anfang 20. Gerade in jungen Jahren aber sei es schwierig, den hohen Aufwand für das politische Ehrenamt in den Alltag zu integrieren. Jetzt suchen sie nach Lösungen - und haben auch bereits erste Konsequenzen gezogen.