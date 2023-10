Am Dienstagnachmittag hat es auf der A7 in Richtung Süden zwischen Jagel und Owschlag einen Unfall gegeben. Laut Polizei wurden die Rettungskräfte gegen 13.48 Uhr zu einem verunfallten Lkw in Höhe des Parkplatzes Lottorf alarmiert.

Langer Rückstau auf der A7

Nach ersten Erkenntnissen geriet der Fahrer mutmaßlich durch Unachtsamkeit mit dem Sattelzug von der Fahrbahn ab und landete auf dem Seitenstreifen. Der Fahrer klagte kurz nach dem Unfall über Kreislaufprobleme, konnte jedoch vor Ort behandelt werden und musste nicht ins Krankenhaus gebracht werden.

Aufgrund des Unfalls kam es auf der A7 zwischen Jagel und Owschlag zu Verkehrsbehinderungen. Foto: Sebastian Iwersen Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Schon kurze Zeit nach dem Unfall staute sich der Verkehr auf der A7 rund fünf Kilometer bis Jagel zurück. Für die Rettungsarbeiten sperrte die Polizei die rechte Fahrspur und den Standstreifen. Wie viel Zeit die Bergung des mit 20 Tonnen Ton-Granulat beladenen Lkw in Anspruch nehmen wird, ist derzeit noch unklar.