Ein Rehbock, der zur Verwertung abhängt. Foto: www.imago-images.de up-down up-down Kontroverse in sozialen Medien Totes Reh im Schleswiger Vorgarten: Natur oder Belästigung? Von Antje Walther | 17.11.2022, 18:26 Uhr

Eine Passantin hatte am Mittwoch ein zum Abhängen aufgehängtes Reh an einer befahrenen Straße in Schleswig entdeckt und Anzeige erstattet.