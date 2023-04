Bei der zurückliegenden Kommunalwahl 2018 hatte die Busdorfer Wählergemeinschaft (BWG) noch Mühe, die sieben Plätze für die Liste zufüllen. In diesem Jahr geht die BWG mit einem deutlich stärkeren Team an den Start. Foto: Busdorfer Wählergemeinschaft up-down up-down Kommunalwahl 2023 Mit diesem Team will die Busdorfer Wählergemeinschaft punkten Von Marcel Nass | 19.04.2023, 15:50 Uhr

Mit einem Team aus zwölf Mitstreitern geht die Busdorfer Wählergemeinschaft bei der Kommunalwahl am 14. Mai an den Start. Das Hauptziel: der Erhalt des Schulstandortes in der Gemeinde.