Kommunalwahl SH am 14. Mai 2023 Mit diesen Direkt- und Listenkandidaten geht Schleswigs CDU ins Rennen Von Schleswiger Nachrichten | 18.01.2023, 13:00 Uhr

Am 14. Mai steht in Schleswig-Holstein die Kommunalwahl an. Der Schleswiger CDU-Stadtverband hat nun seine Kandidaten bekannt gegeben.