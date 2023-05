Vier Köpfe der Fahrdorfer FDP: (v.l.) Wolfgang Pagenkopf, Marion Jessen-Brodersen, Judith Behmer und Carsten-Peter Brodersen. Foto: Sarah Posack up-down up-down Mit Carsten-Peter Brodersen Kommunalwahl 2023: FDP tritt erstmals in Fahrdorf an Von Sven Windmann | 01.05.2023, 10:26 Uhr

Neben der CDU und der SPD treten in der Schlei-Gemeinde diesmal auch die Freien Demokraten an. Sie wollen sich für eine bessere Kinderbetreuung einsetzen und den Tourismus in Fahrdorf fördern.