Kommentar: Steuert Schleswig in die Schuldenfalle? Meinung – Stephan Schaar | 30.09.2022, 13:02 Uhr

Die Wikingeck-Sanierung, der Kulturhaus-Neubau und viele weitere Baustellen werden die Verschuldung der Stadt Schleswig in den kommenden Jahren stark in die Höhe treiben. Wo soll das noch hinführen und wer soll das am Ende bezahlen? Da bleibt die Freude über einen kleinen Haushaltsüberschuss im Halse stecken, meint SN-Reporter Stephan Schaar.