In der Biogasanlage in Schuby wird bislang aus Zuckerrüben Biogas gewonnen, künftig sollen dort auch Rest- und Abfallstoffe aus der Landwirtschaft verwertet werden. FOTO: Niersberger Wohn- und Anlagenbau up-down up-down Klimaschutz in Schleswig-Flensburg Biogas fürs Erdgas-Netz: Warum die Biogasanlage in Schuby von Zuckerrüben auf Gülle umstellt Von Martin Engelbert | 03.08.2022, 15:44 Uhr

Der Einsatz nachwachsender Rohstoffe zur Energiegewinnung ist CO2-neutral und dient somit dem Klimaschutz. Die EU lässt nun die Förderung für die Verwertung dieser Rohstoffe in Biogasanlagen auslaufen. In der Mega-Biogasanlage in Schuby hat man bereits einen Plan.