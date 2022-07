Die Stadt muss ermitteln, wie groß der Energiebedarf zum Heizen und Kühlen der Gebäude in Schleswig ist. FOTO: Marle Liebelt up-down up-down Klimaneutrale Stadt bis 2045 Schleswig muss klären: Welcher Haushalt heizt wieviel? – Und wie kann das Klimaneutral werden? Von Marle Liebelt | 05.07.2022, 14:40 Uhr

Kein Erdgas, kein Heizöl: Um Klimaneutralität zu erreichen, müssen langfristig alle Gebäude durch erneuerbare Energien beheizt und gekühlt werden. Aber was ist überhaupt der Status Quo aller Schleswiger Haushalte? Und wie will die Stadt an all diese Daten der Bürger kommen?