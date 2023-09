Forderung des Bundeselternrats Kleiderordnung an Schleswiger Schulen? Das Wichtigste bleibt das Lernen Meinung – Mahé Crüsemann | 07.09.2023, 17:29 Uhr Der Bundeselternrat fordert eine Kleiderordnung an deutschen Schulen. Foto: imago stock&people up-down up-down

Eine einheitliche Kleiderordnung an allen deutschen Schulen – das wünscht sich der Bundeselternrat. Allein an der Umsetzung dürfte die Idee scheitern, eine reine Zeitverschwendung also. In Schleswig besinnt man sich derweil auf die wichtigen Dinge im Leben der Schüler: Lernen.