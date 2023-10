Welches Kind hätte nicht mal Lust, per Ultraschall seine inneren Organe zu betrachten? Oder wer will nicht gern mal festangeschnallt auf der Rettungsliege in den Notarztwagen geschoben werden, mit Blaulicht natürlich? Keine Frage, jeder wollte diese Dinge gern tun am Dienstag beim großen Abenteuer im Schleswiger Helios Klinikum, das unter dem Motto „Türen auf mit der Maus“ stand - eine bundesweite Mitmach-Aktion vom WDR als Heimatsender der „Sendung mit der Maus“.

Hundert Kinder nehmen am Mitmach-Tag teil

Für die begehrte Teilnahme an diesem besonderen Mitmach-Tag des Senders hatte sich das Schleswiger Krankenhaus erfolgreich bewerben können. Und es ging gleich tüchtig los gestern morgen. Noch vor dem offiziellen Einlass um 10 Uhr standen hundert zuvor online angemeldete Kinder im Alter von fünf bis zwölf mit ihren Eltern vor der Eingangstür des Helios Klinikums.

In der Sprechstunde für Teddybären und Kuscheltiere lassen Ally und Alia ihre Tiere verarzten. Foto: Marcus Dewanger

Sie alle zeigten sich schon von ihren Outfits her als bekennende „Maus“-Fans und waren bereit für das Abenteuer, das hinter den Kliniktüren auf sie wartete. Die Idee, den Kindern hierbei Blicke hinter die Kulissen und dazu viele Informationen zu ermöglichen, hatte Andrea Schumann, Leiterin für Marketing und Kommunikation in der Klinik.

„Wir alle sind doch mit der Maus-Sendung aufgewachsen, und so versuchte ich schon seit Längerem, das Krankenhaus mit einzubringen, wenn am Mitmach-Tag mehr als 700 Unternehmen in ganz Deutschland ihre Türen für Kinder öffnen.“ Andrea Schumann Leiterin für Marketing und Kommunikation

Sie schickte ein selbstgedrehtes Video, bei dem ein Helios-Maskottchen die Klinik vorstellt, an den WDR – und bekam bald die Zusage für eine Teilnahme an der Aktion.

Organisatorin Andrea Schumann mit der Maus und Helios-Maskottchen. Foto: Frauke Bühmann

Umfangreiche Vorbereitungen

Zusammen mit Andrea Schumann haben dann etwa 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus allen Bereichen der Klinik den Tag vorbereitet. Zwölf Themen-Stationen waren aufgebaut, an denen sie ihre kleinen Patienten versorgten. Und auch geduldig viele Fragen der Kinder beantworteten.

So ließ sich der kleine Marlo Koglin auf einer Liege nieder, um eine Sonografie von Oberarzt und Gefäßchirurg Lennart Bergeler an sich vornehmen zu lassen.

Marlo Koglin und seine Familie bei der Sonografie mit Gefäßarzt Lennart Bergeler. Foto: Frauke Bühmann

„Ich möchte sehen, ob man den Schoko-Croissant, den ich eben gegessen habe, in meinem Darm noch sehen kann“, flüsterte er vorher leise seinen Eltern zu, die extra mit ihm von Holzdorf bei Eckernförde nach Schleswig in die Klinik gekommen waren.

Die sechsjährige Ally darf dem Arzt Volker Stein bei einer Knochenoperation beim Teddy helfen. Foto: Marcus Dewanger

Ausführlich erklärte ihm der Oberarzt , wann und wozu eine Sonografie erforderlich wird und überreichte ihm am Ende sein persönliches Sonogramm vom Darm. Worauf das Croissont allerdings nicht mehr zu erkennen war.

Besucher aus ganz Schleswig-Holstein

Nebenan operierte Dr. Volker Stein, Chefarzt und Unfallchirurg bei Helios, am offenen Teddy-Körper. Umringt war er von vielen wissbegierigen Mädchen und Jungen. Es galt, mit einer imposanten Säge, ein Original-Besteck aus dem OP-Saal, den gebrochenen Knochen zu richten.

In dem UV-Licht sind die makellos und perfekt desinfizierten Hände zu erkennen. Foto: Marcus Dewanger

„Heilen muss er dann von allein“, sagte er, „und bei Kindern heilt es immer sehr gut.“ Auch die sechsjährige Emily war, gemeinsam mit ihrer Mutter Bianca Naß aus Geltorf, voller Erwartung: eine Blutdruckmessung stand bei ihr an in der Überwachungsstation für ambulante Eingriffe.

Janina Wegner, stellvertretende Stationsleiterin dort, konnte ihr nun bestätigen: „Toll, du hast einen Blutdruck von 89 zu 54. Damit kannst du über 100 Jahre alt werden.“ Ebenso freudestrahlend ließ sich Mila Manthee, sechs Jahre, auf der Notarztliege festschnallen. Jens Möller, Ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes im Kreis Schleswig-Flensburg, assistierte.

Positive Resonanz bei den Besuchern

Und extra aus Hamburg war Mutter Annika Brummer mit ihrem fünfjährigen Sohn Finn gekommen. Der Junge habe tatsächlich vor kurzem einen Notarzteinsatz durchlebt, berichtet die Mutter, „Finn hatte einen Fieberschock.“

Wieder gesund, wollte er sich nun in der Klinik umsehen. Die Veranstaltung im Schleswiger Krankenhaus sei „einfach toll“, meinte sie, dafür habe sich die lange Anfahrt gelohnt.

Sogar auch aus Lüneburg kamen Eltern mit ihren Kindern, sie alle hatten online von der Maus-Aktion erfahren. Bis zum Schluss konnte sich das Team mit Andrea Schumann über die große Resonanz und sehr lebendige Mitmach-Aktion freuen. „Über hundert Kinder sind mit ihren Eltern und uns auf Entdeckunbgsreise durch unser Krankenhaus gegangen. Der Türöffner-Tag war einfach großartig“, sagte Schumann.