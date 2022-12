Endlich wieder vereint: Susanne Schneider und ihre Katze „Burrita“ zu Hause in Kletzin vor dem Auto des Schleswiger Tierheims. Foto: privat up-down up-down Von Schleswig nach Kletzin Die Katze aus dem Ebay-Karton ist endlich wieder zu Hause Von Sven Windmann | 09.12.2022, 17:16 Uhr | Update vor 16 Min.

Vor einer Woche war „Burrita“ heimlich in einen Karton gestiegen und so als blinder Passagier auf Reisen gegangen. Jetzt ist sie wieder zu Hause in Mecklenburg-Vorpommern angekommen. Offenbar bei bester Laune.