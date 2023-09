Schlei-Wimmelbuch Karikaturist Jens Natter zeichnet Schleswig, Haithabu und Kappeln Von Mahé Crüsemann | 08.09.2023, 13:20 Uhr Beim Norden-Festival stellt Jens Natter gerade die Bilder aus seinem neusten Wimmelbuch „Schlei“ aus. Foto: Mahé Crüsemann up-down up-down

Es ist immer was los bei Karikaturist Jens Natter. Der Künstler hat ein Buch über die Schleiregion gezeichnet. Was ihn an Wimmelbildern fasziniert, warum Galloway-Rinder schwer zu zeichnen sind und ob er von seiner Kunst leben kann, hat er uns im Gespräch erzählt.