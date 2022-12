Verbringen Weihnachten hinter Gittern: Björn M. (links) und Marc B. sind Häftlinge in der Jugendanstalt Schleswig. Foto: Michelle Ritterbusch up-down up-down Jugendanstalt Schleswig Raclette und Telefonieren mit der Familie: Weihnachten im Gefängnis Von Michelle Ritterbusch | 23.12.2022, 11:45 Uhr

Tannenbaum schmücken, Plätzchen backen, mit der Familie feiern – so sieht für viele Menschen die Weihnachtszeit aus. An einem Ort in Schleswig ist das anders: in der Jugendanstalt Schleswig. Ein Ortsbesuch.