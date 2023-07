Ein Tornado des in Jagel stationierten Taktischen Luftwaffengeschwaders 51 „Immelmann“. Foto: Gregor Fischer up-down up-down Kampfjets im Übungseinsatz 150 Meter über dem Boden: Jageler Tornados üben Tiefflüge am Langsee Von Sven Windmann | 05.07.2023, 09:26 Uhr

In der kommenden Woche werden die Kampfjets des Taktischen Luftwaffengeschwaders 51 „Immelmann“ über ihrem Truppenübungsplatz in Angeln besondere Manöver fliegen. An vier Tagen wird es rund um den Langsee lauter.