Luftwaffengeschwader 51 Jageler Tornados üben drei Wochen lang Nachtflüge Von Sven Windmann | 11.10.2023, 11:29 Uhr In den nächsten drei Wochen werden die Tornados aus Jagel verstärkt Nachtflüge proben. Foto: Stefan Petersen up-down up-down

Das Taktische Luftwaffengeschwader 51 „Immelmann“ kündigt für gleich drei Wochen Flüge in den Abendstunden an. Auch während der Herbstferien wird in der Dunkelheit geflogen.