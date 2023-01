Valentin-Lysander Sachs verzichtet in seinem Studio „Rebel Soul“ in der Mönchenbrückstraße 3 derzeit auf Tattoo-Farben. Foto: Doris Smit up-down up-down Farbverbote und höhere Kosten Wie war das Jahr 2022: Nachgefragt bei Tattoo-Künstlern in Schleswig Von Doris Smit | 31.01.2023, 12:57 Uhr

Vor gut einem Jahr trat eine EU-Verordnung in Kraft, durch die ein Großteil an Tattoofarben verboten wurde. In diesem Jahr kam ein weiteres Verbot hinzu. Wir haben nachgefragt, was das alte und das neue Farbverbot für Schleswiger Tattoostudios bedeutet.