Verkehrsunfall Mehrere Verletzte in Havetoft: Pkw prallt mit Wucht gegen Hauswand Von Benjamin Nolte | 01.08.2022, 21:12 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall sind am Montagabend in Havetoft mehrere Menschen verletzt worden. Nach ersten Informationen prallte ein Opel Omega gegen 20.15 Uhr an der Eckernförder Landstraße in Havetoft gegen eine Hauswand.