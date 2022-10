Gehören zum Team der Schleswiger Geburtsstation: (v.l.) Eva Tilly, leitenden Hebamme, und ihre Kollegin Eva Palm sowie Stationsleiterin Kati Pagel mit der kleinen Noor, die eines von drei Kindern war, die allein am Donnerstagvormittag an der Schlei das Licht der Welt erblickten. Foto: Sven Windmann up-down up-down Diskussionen um Geburtsstationen Babyboom im Helios-Klinikum: Darum ist das Krankenhaus bei Schwangeren so beliebt Von Sven Windmann | 28.10.2022, 15:32 Uhr

Nicht nur in Eckernförde, sondern auch in anderen Städten steht die Geburtsstation vor dem Aus. In Schleswig sieht das anders aus. Hier wird der Bau eines weiteren Kreißsaals geplant. Denn schon in diesem Jahr könnten so viele Kinder wie nie zuvor an der Schlei geboren werden.