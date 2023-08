Schleswig Neues Trend-Hobby: Jens und Nicole Tönsfeuerborn sind Freizeit-Imker Von Annika Kühl | 24.08.2023, 14:25 Uhr Nicole und Jens Tönsfeuerborn haben bald ihre erste Imkersaison hinter sich gebracht. Mit ihrem Hobby wollen sie auch einen Beitrag für die Natur leisten. Foto: Annika Kühl up-down up-down

Die Schleswiger Jens und Nicole Tönsfeuerborn haben sich für ein besonderes Hobby entschieden. Damit sind sie mitten in eine Trend-Bewegung geraten, denn das Interesse an der Imkerei ist in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen.