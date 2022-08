Ein Selbstversuch: Autorin Emely Heydorn und Hund Frida machen sich auf die Suche nach Hundestränden entlang der Schlei. FOTO: Emely Heydorn up-down up-down Urlaub mit der ganzen Familie Mit Hund an der Schlei – wie schwierig ist die Suche nach Hundestränden wirklich? Von Emely Heydorn | 12.08.2022, 12:44 Uhr

Sommerurlaub an der Schlei und mit Hund – wie ist das vereinbar? Es ist gar nicht so leicht herauszufinden, wo der Vierbeiner mit an den Strand darf und wo nicht. Ein Selbstversuch: An diesen Stränden zwischen Schleswig und Arnis kommen auch Hunde zu ihrer Abkühlung.