So, geschmückt mit über 20.000 Lämpchen, kennt man das Weihnachtshaus in der Nähe des Schleswiger Stadtfeldes. Diesmal aber verzichten Bernd und Christina Henning auf den weihnachtlichen Lichterglanz. Foto: Sven Windmann up-down up-down „Schwere Entscheidung“ am Stadtfeld Das Schleswiger Weihnachtshaus bleibt im Advent dunkel – nicht aus Kostengründen Von Sven Windmann | 26.10.2022, 18:13 Uhr | Update vor 25 Min.

Seit Jahrzehnten lockt das Haus in der Straße An der Schanze etliche Schaulustige an, die sich am Glanz von über 20.000 Lämpchen erfreuen. In dieser Weihnachtszeit wird es das nicht geben. Die Eigentümer Christina und Bernd Henning haben sich die Entscheidung nicht leicht gemacht.