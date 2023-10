Die Stadt Schleswig erlebt eines der schwersten Hochwasser seit Jahrzehnten. Die Verwaltung will noch am Abend in einer Pressekonferenz bekanntgeben, wie es jetzt weitergeht.

„Die Stadtwerke SH sind bestrebt, die Stromversorgung in den von der Überflutung betroffenen Gebieten bestmöglich aufrecht zu erhalten“, lautet es in einer Mitteilung. Dennoch könne es aus Sicherheitsgründen zu Abschaltungen in betroffenen und in potenziell gefährdeten Bereichen kommen. „Die Stromabschaltung betrifft die Straßenbeleuchtung sowie auch die an das jeweilige abgeschaltete Teilnetz angeschlossenen Haushalte“, so die Stadt Schleswig.

Straßenbeleuchtung teilweise abgeschaltet

Bereits vom Stromnetz getrennt sei die Straßenbeleuchtung auf den Königswiesen. Weitere Abschaltungen, zum Beispiel im Bereich „Auf der Freiheit“, „Am Hafen“ und „Holm“, würden ständig geprüft und bei Bedarf kurzfristig vorgenommen.

„Wir versichern Ihnen, dass alle verfügbaren Kräfte aktiviert und im Einsatz sind, um für die Sicherheit der Bürger zu sorgen. Gleichzeitig rufen wir zu Besonnenheit auf und bitten darum, nur in Notfällen auf die entsprechenden Notrufnummern der Polizei und Rettungsdienste zurückzugreifen“, so die Stadt Schleswig.

Hochwasser soll gegen Mitternacht seinen Höhepunkt erreicht haben

Die Bürger seien aufgefordert, potentiell gefährdete Überschwemmungsbereiche zu meiden und selbstständig für die Sicherung der Gebäude zu sorgen.

Der Hochwasserhöhepunkt wird nach aktuellen Berechnungen gegen Mitternacht erreicht. Es ist daher bis morgen nicht mit einer wesentlichen Entspannung der Situation zu rechnen.

Folgende Straßen sind zur Zeit gesperrt:

Der südliche Innenstadtbereich wird für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Vollsperrungen

• von B 76/ B77 Abfahrt Schleswig Mitte stadteinwärts

• Gottorfer Damm aus Richtung Friedrichsberg stadteinwärts

• Lollfuß

• Flensburger Straße ab Neuwerkstraße Richtung Süden

• Hühnerhäuserkreuzung Richtung Gottorfer Damm

• Königstraße

• Plessenstraße

• gesamter Bereich Hafen/Holm/Auf der Freiheit

Betroffen von den Straßensperrungen ist auch der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV). Der Gottorfer Damm ist stadtauswärts auf der B76/B77 befahrbar.